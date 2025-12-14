Nesine 3. Lig'de 13. hafta tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 13. hafta sona erdi.
Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
- 1. GRUP
Bulvarspor-Bursa Nilüfer Futbol: 1-0
Silivrispor-Kestel Çilekspor: 0-0
Küçükçekmece Sinopspor-Polatlı 1926: 1-1
- 2. GRUP
MDGRUP Osmaniyespor-Kırıkkale FK: 3-0
Silifke Belediyespor-Suvermez Kapadokyaspor: 0-0
- 3. Grup
Tokat Belediyespor-52 Orduspor FK: 0-1
Düzce Cam Düzcespor-Giresunspor: 2-1
TCH Group Zonguldakspor-Pazarspor: 3-0
- 4. GRUP
Alanya 1221 Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2
Kütahyaspor-Eskişehirspor: 1-1
NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor: 3-1
Karşıyaka-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 3-1