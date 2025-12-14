İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Nesine 3. Lig'de 13. hafta tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 13. hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. İşte haftanın sonuçları...

AA14 Aralık 2025 Pazar 01:46 - Güncelleme:
Nesine 3. Lig'de 13. hafta tamamlandı
ABONE OL

Nesine 3. Lig'de 13. hafta sona erdi.

Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

- 1. GRUP

Bulvarspor-Bursa Nilüfer Futbol: 1-0

Silivrispor-Kestel Çilekspor: 0-0

Küçükçekmece Sinopspor-Polatlı 1926: 1-1

- 2. GRUP

MDGRUP Osmaniyespor-Kırıkkale FK: 3-0

Silifke Belediyespor-Suvermez Kapadokyaspor: 0-0

- 3. Grup

Tokat Belediyespor-52 Orduspor FK: 0-1

Düzce Cam Düzcespor-Giresunspor: 2-1

TCH Group Zonguldakspor-Pazarspor: 3-0

- 4. GRUP

Alanya 1221 Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2

Kütahyaspor-Eskişehirspor: 1-1

NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor: 3-1

Karşıyaka-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 3-1

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.