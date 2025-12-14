Nesine 3. Lig'de 13. hafta tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 13. hafta sona erdi.

Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

- 1. GRUP

Bulvarspor-Bursa Nilüfer Futbol: 1-0

Silivrispor-Kestel Çilekspor: 0-0

Küçükçekmece Sinopspor-Polatlı 1926: 1-1

- 2. GRUP

MDGRUP Osmaniyespor-Kırıkkale FK: 3-0

Silifke Belediyespor-Suvermez Kapadokyaspor: 0-0

- 3. Grup

Tokat Belediyespor-52 Orduspor FK: 0-1

Düzce Cam Düzcespor-Giresunspor: 2-1

TCH Group Zonguldakspor-Pazarspor: 3-0

- 4. GRUP

Alanya 1221 Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2

Kütahyaspor-Eskişehirspor: 1-1

NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor: 3-1

Karşıyaka-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 3-1