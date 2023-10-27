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Spor

Nesrin Baş: TÜrk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğim

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Beşiktaş'ın milli sporcusu Nesrin Baş, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünde bu başarıyı elde etmesinden dolayı gururlu olduğunu belirtti.

AA27 Ekim 2023 Cuma 16:05 - Güncelleme:
Nesrin Baş: TÜrk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğim
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 68 kiloda altın madalyanın sahibi olan Nesrin Baş, Beşiktaş Kulübünün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 100. YILINDA ŞAMPİYON OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olarak Türk kadınının gücünü gösterdiğini vurgulayan 21 yaşındaki güreşçi, "Hedefim olimpiyatlara gidip altın madalya kazanmak. Başta ailem olmak üzere; Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'na ve antrenörlerime teşekkür ediyorum."

" Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında dünya şampiyonu olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğim. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.

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