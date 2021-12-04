Nestor El Maestro: Benim takımım iyi yolda

DHA 4 Aralık 2021 Cumartesi 13:45 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 13:45

Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarından 2 puan çıkarıp, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kahta 02 Spor'u eleyen Göztepe, pazartesi günü evinde oynayacağı Gaziantep FK maçına odaklandı. Düşme hattında yer alan sarı-kırmızılılarda tüm planlar 3 puan üzerine kurulurken, taraftarlar da stadı doldurmak için organizasyonlara başladı. Sadece 2 galibiyet elde edebilen Göztepe, evindeki kötü gidişata da son vermek için kenetlendi. Bu sezon özellikle deplasmanlarda kritik puanlar toplayan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda ise umduğu sonuçları elde edemedi. Evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 yenip Fenerbahçe ile berabere kalan İzmir ekibi, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını gol atamadan kaybetti.

Teknik direktör Nestor El Maestro, haftalardır pozitif futbol oynadıklarını ve artık emeklerinin karşılığını kazanarak alacaklarını söyledi. Sırp teknik adam, "Benim takımım iyi yolda. Bunu her maç gösteriyoruz ama sonuca gidemiyoruz. Pazartesi günü taraftarımız önünde bu şanssızlığa son vereceğiz" dedi.