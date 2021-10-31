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Spor

Nestor El Maestro: En az 1 puanı biz hak ettik

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

31 Ekim 2021 Pazar 19:25 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 19:25
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Süper Lig'in 11'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, açıklamalarda bulundu.

İşte Nestor El Maestro'nun açıklamaları:

"Tabii zorlu bir maçtı. Güzel bir performans ortaya koyduk ve bence bugün en az 1 puanı zaten biz hak ettik. Oynayacağımız zorlu maçlardan önce bazı şeyleri zaten görmemiz gerekiyor. En azından gelecek maçlarda rakiplerimizle aramızdaki puan farkının artmamış olması için final niteliğinde maçlara çıkacağız. Bu maçlar için daha fazla şey yapmamız gerekiyor. Ortaya koyduğumuz yüksek düzeydeki performansımızı 45 dakikadan daha uzun bir süreye yaymamız gerekiyor. Geçen hafta bunu ilk yarıda gösterdik. Bu hafta ise ikinci yarıda bunu gösterebildik ama bu yüksek tempomuzu, yüksek enerjimizi 70-80 dakikaya yaymamız gerekiyor. Tabii sezon uzun, gelecek maçlar için en iyisini yapıp daha fazla puan toplamaya çalışacağız."

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