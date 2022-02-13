İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2022 Pazar / 12 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nestor El Maestro: Hatay'dan istediğimiz sonucu alacağız
Spor

Nestor El Maestro: Hatay'dan istediğimiz sonucu alacağız

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Göztepe'de, teknik direktör Nestor El Maestro maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

DHA13 Şubat 2022 Pazar 12:00 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 12:00
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta İzmir derbisinde evinde Altay'a 2-0 yenilen Göztepe, 25. hafta müsabakasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Yeni Hatay Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren golcü Adis Jahovic mücadelede forma giyemeyecek.

Altay mağlubiyetini telafi edeceklerine inandığını belirten teknik direktör Nestor El Maestro, "Zor bir hafta geçirdik. Hem Altay hem de kupadaki Beşiktaş maçlarında oyuncularım yüksek efor sarf etti. Ancak biz işimize bakacağız. Hatay'dan istediğimiz sonucu alacağız" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.