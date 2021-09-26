Nestor El Maestro: İyi oynadık ama istediğimizi alamadık

26 Eylül 2021 Pazar 22:43 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 22:43

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro maçın ardından konuştu.

Nestor El Maestro, skordan dolayı üzgün olduklarını söyleyerek, "Üzgünüz. Bizim için zor bir gün. Çünkü iyi oynadık ama istediğimizi alamadık. İstediğimizi alabilmemiz için her şey vardı. Ama yine de puan alamadık. Bundan dolayı gerçekten çok üzgünüz" dedi.

"SEZONU, ŞU ANDAN DAHA İYİ BİR KONUMDA BİTİRECEĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Sezon sonunda şu anki konumlarından daha iyi bir yerde olacaklarını dile getiren Maestro, "Sezon sonunda burada olduğum takdirde, şu andan çok daha iyi bir pozisyonda bitirmeyi hedefliyoruz. Ama Türk futbolunda tabii bu baskı fazla. Daha ligin başında düşme potasında olduğunu görmek insanlarda baskı oluşturabiliyor. Zorlu bir zamanda göreve geldik. Biliyoruz ki camiamızın bizden beklentiler çok büyük. Bu anlamda düşme hattını göz önünde bulunduramayabiliriz. Düşme hattından çok uzaklarda bitireceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.

"İRFAN CAN'IN YEDİĞİ GOL ŞANSSIZLIK"

Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Göztepe'nin yediği ilk golde yaptığı hatanın bir şanssızlık olduğunu kaydeden Maestro, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Bence İrfan bu ligin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Bir şanssızlık olarak görüyorum" diye konuştu.

Maestro son olarak, "İkinci yarının başında veya yedikleri ilk golden sonra bir sistem değişikliği düşündünüz mü" sorusuna, "Gollerin çok fazla sistemle bir alakası yok. Bazı kişiler hatalardan veya detaylardan yenen gollerden dolayı geriye düştük. Bu detayları hangi sistemin çözebileceğini cevaplayamayız. Sistem değişikliği yapmayı düşünmedim" cevabını verdi ve sözlerini noktaladı.