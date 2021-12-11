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Spor

Nestor El Maestro: Kırmızı kart bizi zora soktu

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-1 yenilen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

11 Aralık 2021 Cumartesi 19:14 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 19:14
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Çaykur Rizespor'a 3-1 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, beklentilerin karşılanamadığını, psikolojik olarak takımın olumsuz etkilendiğini belirtti.

Maestro, futbolda en önemli şeyin sonuç olduğuna vurgu yaparak, "Bizim pozisyonumuzda bulunan takımlar için sonuç değerli. Bulunduğumuz süreçte mağlubiyetler mental olarak bizi zora sokuyor. Yanlışlıkları bulup düzletmeliyiz. Rizespor ilk yarı fiziksel olarak bizden daha iyi oyunu domine eden, orta sahada fiziksel olarak bizden üstün bir görüntü verdi. İkinci yarı bu durumu değiştirdik. Kırmızı karta kadar iyiydik. Kırmızı kart bizi zora soktu. Bizim için karttan sonra zorlu bir maç oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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