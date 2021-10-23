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Spor

Nestor El Maestro: Trabzonspor, bu maçı nasıl kazandığını bilmiyor

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Trabzonspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, maç sonu açıklamalarda bulundu.

23 Ekim 2021 Cumartesi 21:48 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 21:48
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Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Trabzonspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Sırp hoca, "Trabzonspor'a tebrikler. Bence onlar da bu maçı nasıl kazandıklarını bilmiyorlar. Biz de anlamadık. Trabzonspor'un ihtiyacı olan bir maçtı. Daha önce şampiyon olan bir hoca olarak şunu söyleyebilirim ki bu tip maçlarda böyle galibiyet alan takımlar şampiyonluğa bir adım daha yakındırlar. Bu yüzden tebrik ediyorum." dedi.

İyi oynadıklarını kaydeden El Maestro, "Bizim pozisyonumuz 5-4-1 gibi yansıdı ama ilk yarıda daha ofansif sahadaydık. Avrupa seviyesinde istatistiklerimiz var. Koşu mesafelerimiz 12 bin km üstünde. 17 şut, 25 orta var. Bu istatistikler sonrasında bir takımın kaybetmesi çok da anlaşılabilir değil. Şans olabilir, başka faktörler olabilir ama bizim için zor bir gündü diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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