Nestor El Maestro: Yediğimiz gol ve penaltı bizim için şanssızlıktı

AA 6 Şubat 2022 Pazar 22:03 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 22:03

Spor Toto Süper Lig'deki İzmir derbisinde Altay'a 2-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, yakalanan fırsatları değerlendiremediklerini kaydetti.

El Maestro, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, çok üzgün olduklarını söyledi.

Bu mağlubiyetin diğer maçlardan daha acı bir sonuç olduğunu belirten El Maestro, "Sızlanacak halimiz yok. Biz profesyoneliz ve her maç 3 puan değerinde. İlk yarıda kendi oyunumuzu sahaya yansıttık. Kaçan şanslar için ağlamayacağız. Bazen olabiliyor. Yediğimiz gol ve penaltı bizim için şanssızlıktı." ifadelerini kullandı.