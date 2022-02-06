İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2022 Pazar / 5 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5677
  • EURO
    15,5533
  • ALTIN
    788.501
  • BIST100
    1943.81
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nestor El Maestro: Yediğimiz gol ve penaltı bizim için şanssızlıktı
Spor

Nestor El Maestro: Yediğimiz gol ve penaltı bizim için şanssızlıktı

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde evinde Altay'a 2-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA6 Şubat 2022 Pazar 22:03 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 22:03
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'deki İzmir derbisinde Altay'a 2-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, yakalanan fırsatları değerlendiremediklerini kaydetti.

El Maestro, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, çok üzgün olduklarını söyledi.

Bu mağlubiyetin diğer maçlardan daha acı bir sonuç olduğunu belirten El Maestro, "Sızlanacak halimiz yok. Biz profesyoneliz ve her maç 3 puan değerinde. İlk yarıda kendi oyunumuzu sahaya yansıttık. Kaçan şanslar için ağlamayacağız. Bazen olabiliyor. Yediğimiz gol ve penaltı bizim için şanssızlıktı." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.