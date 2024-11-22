Fenerbahçe'nin gol yollarında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Al-Nassr'ın teklifine rağmen Kanarya'yı tercih eden Youssef En-Nesyri, gösterilen yeni ilgiden oldukça memnun. Sarı-Lacivertliler de beklenen çıkışı yapamayan ve bonservisine 20 milyon euro ödenen Faslı forveti 30 milyon üstünde bir bedele gönderme niyetinde. Nassr kulübünün yetkilileri geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelip resmi teklifini iletmişti. İki kulüp arasındaki pazarlıklar halen devam ediyor. Kanarya'nın hedefi; on numaraya Talisca, forvete ise Mitrovic'i monte etmek.

ANDERSON TALİSCA VE PARA ŞARTI

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Anderson Talisca için Fenerbahçe resmi teklif yapmıştı. Nassr kulübü Nesyri ile takas düşünüyor ancak bu formül masadan kalktı. Fener yönetimi, Talisca'nın tapusu ve üstüne para konusunda diretiyor. Brezilyalı on numara gelmese de 30 milyon euro bandında bu transferin bitme ihtimali yüksek. Nesyri'nin yerine ise listenin bir numarasına Alexander Mitrovic ismi yazıldı. Al-Hilal kulübü ile Suudi Arabistan Ligi'ni altüst eden Sırp yıldız için kaynak oluşturulacak. Suudi basınında Fener'in Mitrovic'e olan ilgisi hakkında şunlar yazıyor: "En-Nesyri'nin ayrılması durumunda Hilal'in golcüsü Mitrovic'le imzalamaya çalışacaklar. Hilal'in Teknik Direktörü Jorge Jesus, kadrosundaki en önemli unsurlardan biri olan Mitrovic'in kalmasını ve isteklerinin ihmal edilmemesini istiyor."