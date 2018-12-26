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Neustadter: Gülümsememin maçla ilgisi yok. Kırdıysam özür dilerim

Fenerbahçe'de Antalya ile 0-0 biten maç dönüşü uçakta çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf taraftardan büyük tepki almıştı.

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Antalya ile 0-0 biten maç dönüşü uçakta çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf taraftardan büyük tepki aldı. 

Güldüğü için eleştirilen Neustadter şu sözlerle özür diledi: 

"Gülümsememin maçla ilgisi yok. Kırdıysam özür dilerim. Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Ben de seviyorum ve kulüp için savaşacağım. 2. yarıya daha iyi hazırlanacağım."

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