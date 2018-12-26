Neustadter: Gülümsememin maçla ilgisi yok. Kırdıysam özür dilerim
Fenerbahçe'de Antalya ile 0-0 biten maç dönüşü uçakta çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf taraftardan büyük tepki almıştı.
Antalya ile 0-0 biten maç dönüşü uçakta çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf taraftardan büyük tepki aldı.
Güldüğü için eleştirilen Neustadter şu sözlerle özür diledi:
"Gülümsememin maçla ilgisi yok. Kırdıysam özür dilerim. Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Ben de seviyorum ve kulüp için savaşacağım. 2. yarıya daha iyi hazırlanacağım."
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