Neustadter: Gülümsememin maçla ilgisi yok. Kırdıysam özür dilerim

Antalya ile 0-0 biten maç dönüşü uçakta çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf taraftardan büyük tepki aldı.

Güldüğü için eleştirilen Neustadter şu sözlerle özür diledi:

"Gülümsememin maçla ilgisi yok. Kırdıysam özür dilerim. Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Ben de seviyorum ve kulüp için savaşacağım. 2. yarıya daha iyi hazırlanacağım."