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Neustadter: Türkiye'de çok kaliteli oyuncular var

Rusya'da A Milli Takımımıza karşı ağları sarsan Roman Neustadter, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Rusya'nın A Milli Takımımızı 2-0 mağlup ettiği mücadelede ilk golü atan Fenerbahçe'nin stoperi Roman Neustadter, karşılaşma sonrasında konuştu.

Attığı gol için duyguları sorulan Neustadter, "Milli takımda olduğum sürece elimden gelen her şeyi yapacağım. Benim gol atmam önemli değil, gol atmış olmamız önemli. İlk golümü atmış olduğum için mutluyum" dedi.

Türkiye'de süre verilmesi gerektiğini vurgulayan Rus milli oyuncu, "Türk Milli Takımı genç bir takım. Çok kaliteli oyuncular var. Hasan Ali, Mehmet Topal gibi kaliteli oyuncular var. Biraz zamana ihtiyaç var, zamanla daha iyi olunacaktır" ifadelerini kullandı.

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