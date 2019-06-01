Neustadter'den Ersun Yanal itirafı: Bana söz vermişti

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve mukavelesi uzatılmayan Neustadter ile yollar ayrıldı. Rus futbolcu ülke basınına hem Fenerbahçe'deki son sezonu, hem de geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de bu sezon sonunda sözleşmesi sona eren Neustadter'in mukavelesi uzatılmadı ve Rus futbolcu Antalyaspor maçı öncesinde yaptığı paylaşımda da "Son gün" mesajını bıraktı. Neustadter, Rus basınına şu ifadeleri kullandı:

"2 HAFTA İÇİNDE KARAR VERECEĞİM"

"Kariyerimi Rusya'da sürdürmeyi düşünmedim. Milli takımdaki arkadaşlarıma sordum ve hepsi de gelmem gerektiğini söyleyerek cevap verdi. 2 hafta içinde karar vereceğim."

"MİLLİ TAKIMDA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

"Şu anda milli takımda olduğum için mutluyum. Maçlardan sonra geleceğimle ilgili karar vereceğim. Ailem ve menajerimle konuşarak en iyi kararı vereceğim."

"FENERBAHÇE'DE HOCA DEĞİŞTİKTEN SONRA ŞANS BULAMADIM"

"Bu sezon Fenerbahçe'de 30'dan fazla maç oynadım. Lig ortasında teknik direktör değişti. Bana söz verilmesine rağmen sadece 6 kez sahaya çıktım."