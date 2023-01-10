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Spor

New Orleans Pelicans deplasmanda galip

NBA ekiplerinden New Orleans Pelicans, deplasmanda konuk olduğu Washington Wizards'ı 132-112 mağlup etti.

AA10 Ocak 2023 Salı 10:49 - Güncelleme:
New Orleans Pelicans deplasmanda galip
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NBA'de New Orleans Pelicans, deplasmanda karşılaştığı Washington Wizards'ı 132-112'lik skorla mağlup etti. Litvanyalı oyuncu Jonas Valanciunas, 27 sayı, 12 ribaund ve 1 asist ile double-double yaptı.

NBA'de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. New Orleans Pelicans, deplasmanda mücadele ettiği Washington Wizards'ı 132-112'lik skorla yendi ve 25. galibiyetini elde etti. New Orleans'ta Jonas Valanciunas double-double yaparken, C.J McCollum 34 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Ligdeki 24. mağlubiyetini alan Washington Wizards ise Kristaps Porzingis 23 sayı, 10 asist ve 1 asist ile mücadele ederken, Kyle Kuzma 19 sayı, 8 ribaund ve 2 asist ile karşılaşmayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 112 - New Orleans Pelicans: 132

New York Knicks: 107 - Milwaukee Bucks:111

Boston Celtics: 107 - Chicago Bulls: 99

Memphis Grizzlies: 121 - San Antonio Spurs: 113

Denver Nuggets: 122 - Los Angeles Lakers: 109

Sacramento Kings: 136 - Orlando Magic: 111

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