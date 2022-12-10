New Orleans Pelicans galibiyet serisini sürdürdü

Pelicans'ın all-star forveti Zion Williamson 35 sayı, 7 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Jose Alvarado 20 sayı, 3 top çalma, C.J. McCollum 18 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Larry Nance 17 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmalık katkıda bulundu.
Deandre Ayton'ın 25 sayı, 14 ribaunt ve Chris Paul'ün 24 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansı, Suns'ın peş peşe 3. maçını kaybetmesini engelleyemedi.
NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Charlotte Hornets-New York Knicks: 102-121
Orlando Magic-Toronto Raptors: 113-109
Indiana Pacers-Washington Wizards: 121-111
Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 95-106
Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 120-116
Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers: 133-122 (uzatmada)
Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 114-103
New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 128-117
Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 108-118
Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 105-106