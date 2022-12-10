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Spor

New Orleans Pelicans galibiyet serisini sürdürdü

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlar arasındaki maçta New Orleans Pelicans, ağırladığı Phoenix Suns'ı 128-117 yendi. Önceki karşılaşmasında konferans liderliğine yükselen Pelicans, art arda 6. galibiyetini aldı.

10 Aralık 2022 Cumartesi 11:31 - Güncelleme:
New Orleans Pelicans galibiyet serisini sürdürdü
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Pelicans'ın all-star forveti Zion Williamson 35 sayı, 7 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Jose Alvarado 20 sayı, 3 top çalma, C.J. McCollum 18 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ve Larry Nance 17 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 4 top çalmalık katkıda bulundu.

Deandre Ayton'ın 25 sayı, 14 ribaunt ve Chris Paul'ün 24 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansı, Suns'ın peş peşe 3. maçını kaybetmesini engelleyemedi.

SONUÇLAR

NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets-New York Knicks: 102-121

Orlando Magic-Toronto Raptors: 113-109

Indiana Pacers-Washington Wizards: 121-111

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 95-106

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 120-116

Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers: 133-122 (uzatmada)

Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 114-103

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 128-117

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 108-118

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 105-106

  • New Orleans Pelicans
  • Phoenix Suns

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