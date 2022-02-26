New Orleans Pelicans, Phoenix Suns'ın serisine son verdi

Pelicans'ı galibiyete, 32 sayı, 6 ribaunt üreten C.J. McCollum, 28 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan Brandon Ingram ve 18 sayı, 17 ribauntla "double double" yapan Jonas Valanciunas taşıdı.
Suns'ta Devin Booker 30 sayı, 5 asist, Deandre Ayton 20 sayı, 5 ribaunt, 3 blokla mücadele etti.
NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Sonuçlar şöyle:
Orlando Magic-Houston Rockets: 119-111
Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 125-129 (Uzatmada)
Washington Wizards-San Antonio Spurs: 153-157(Uzatmada)
Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 125-93
New York Knicks-Miami Heat: 100-115
Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 102-133
Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 102-117
Utah Jazz-Dallas Mavericks: 114-109
Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 102-105