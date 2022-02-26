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Spor

New Orleans Pelicans, Phoenix Suns'ın serisine son verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, NBA lideri Phoenix Suns'ı deplasmanda 117-102 yenerek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

26 Şubat 2022 Cumartesi 11:40 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:40
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Pelicans'ı galibiyete, 32 sayı, 6 ribaunt üreten C.J. McCollum, 28 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan Brandon Ingram ve 18 sayı, 17 ribauntla "double double" yapan Jonas Valanciunas taşıdı.

Suns'ta Devin Booker 30 sayı, 5 asist, Deandre Ayton 20 sayı, 5 ribaunt, 3 blokla mücadele etti.

SONUÇLAR

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Sonuçlar şöyle:

Orlando Magic-Houston Rockets: 119-111

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 125-129 (Uzatmada)

Washington Wizards-San Antonio Spurs: 153-157(Uzatmada)

Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 125-93

New York Knicks-Miami Heat: 100-115

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 102-133

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans: 102-117

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 114-109

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 102-105

  • New Orleans Pelicans
  • Phoenix Suns

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