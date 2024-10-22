İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2024 Salı / 19 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2598
  • EURO
    37,1572
  • ALTIN
    3011.38
  • BIST100
    8751
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • New Orleans Pelicans'tan Trey Murphy'e 112 milyon dolarlık yeni anlaşma
Spor

New Orleans Pelicans'tan Trey Murphy'e 112 milyon dolarlık yeni anlaşma

NBA ekibi New Orleans Pelicans başarılı forvet oyuncusu Trey Murphy III ile dört yıllık yeni bir anlaşmaya vardı.

22 Ekim 2024 Salı 10:39 - Güncelleme:
New Orleans Pelicans'tan Trey Murphy'e 112 milyon dolarlık yeni anlaşma
ABONE OL

New Orleans Pelicans'ın, forvet Trey Murphy III ile dört yıllığı 112 milyon dolarlık bir uzatma anlaşmasına vardığı duyuruldu.

ESPN'den Shams Charania, Murphy'nin yeni anlaşmasının herhangi bir oyuncu opsiyonu veya bonus içermediğini söyledi.

23 yaşındaki oyuncu, 2023-24 sezonunda maç başına kariyer rekoru olan 14,8 sayı ortalamasının yanı sıra 4,9 ribaund, 2,2 asist ve %38 üçlük isabeti ile oynamıştı.

Sol dizindeki artroskopik ameliyattan sonra iyileşmek için sezonun ilk ayını kaçırdıktan sonra Murphy, sadece 57 maçta forma giymişti.

  • New Orleans Pelicans
  • Trey Murphy

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.