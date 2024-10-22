New Orleans Pelicans'tan Trey Murphy'e 112 milyon dolarlık yeni anlaşma

New Orleans Pelicans'ın, forvet Trey Murphy III ile dört yıllığı 112 milyon dolarlık bir uzatma anlaşmasına vardığı duyuruldu.

ESPN'den Shams Charania, Murphy'nin yeni anlaşmasının herhangi bir oyuncu opsiyonu veya bonus içermediğini söyledi.

23 yaşındaki oyuncu, 2023-24 sezonunda maç başına kariyer rekoru olan 14,8 sayı ortalamasının yanı sıra 4,9 ribaund, 2,2 asist ve %38 üçlük isabeti ile oynamıştı.

Sol dizindeki artroskopik ameliyattan sonra iyileşmek için sezonun ilk ayını kaçırdıktan sonra Murphy, sadece 57 maçta forma giymişti.