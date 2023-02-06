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Spor

New York Knicks 21 sayı geriden gelerek kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, ilk çeyreğin bitimine 2,5 dakika kala 21 sayı geride olduğu Philadelphia 76ers maçını 108-97 kazandı.

6 Şubat 2023 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
New York Knicks 21 sayı geriden gelerek kazandı
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Ev sahibi Knicks'i galibiyete, 24 sayı, 9 ribaunt, 7 asist üreten Julius Randle ve 21 sayı, 7 asist, 5 ribauntla oynayan Jalen Brunson taşıdı.

76ers'ın all-star pivotu Joel Embiid 31 sayı, 14 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Furkan Korkmaz ise forma şansı bulamadı.

SONUÇLAR

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 113-119

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 103-122

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 103-106

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 108-97

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 136-104

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 128-98

  • New York Knicks
  • Philadelphia 76ers

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