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  • New York Knicks, Pacers'ı mağlup etti: Seride durum 3-2'ye geldi
Spor

New York Knicks, Pacers'ı mağlup etti: Seride durum 3-2'ye geldi

NBA Doğu Konferansı finalinde New York Knicks, Indiana Pacers'ı 111-94 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 09:42 - Güncelleme:
New York Knicks, Pacers'ı mağlup etti: Seride durum 3-2'ye geldi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers'ı 111-94 yenen New York Knicks, geride olduğu seriyi 3-2'ye getirdi.

Madison Square Garden'da Pacers'ı ağırlayan Knicks, Jalen Brunson'ın 32 sayı, 5 asist, 5 ribaunt ve Karl-Anthony Towns'nın 24 sayı, 13 ribaunt "double-double" performansıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Pacers'da Bennedict Mathurin 23 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

Seride üstünlük sağlayacak takımın NBA finalinde Oklahoma City Thunder'ın rakibi olacağı serideki 6. karşılaşma, 1 Haziran Pazar günü Gainbridge Fieldhouse'da TSİ 03.00'de oynanacak.

  • Pacers
  • Knicks

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