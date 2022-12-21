New York Knicks'ten üst üste 8. galibiyet

Art arda 8 olmak üzere 18. galibiyetini elde eden Knicks'te Immanuel Quickley 22, Jalen Brunson 21, Quentin Grimes 19 ve RJ Barrett 18 sayı kaydetti.

Bu sezon 17. yenilgisini yaşayan Warriors'ın Stephen Curry ve Andrew Wiggins'ten yoksun çıktığı mücadelede öne çıkan ismi, 26 sayıyla Jordan Poole oldu.

SONUÇLAR

NBA'e 5 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Detroit Pistons-Utah Jazz: 111-126

Miami Heat-Chicago Bulls: 103-113

New York Knicks-Golden State Warriors: 132-94

Phoenix Suns-Washington Wizards: 110-113

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 105-91