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Newcastle ile Beşiktaş Origi için yarış halinde

Liverpool’un 23 yaşındaki forveti Divock Origi için ilgisi bulunan Beşiktaş, Newcastle United’la beraber en ciddi aday olarak öne çıkıyor.

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Devre arası transfer döneminde forvet arayışında olan Beşiktaş’ta Divock Origi adı gündemde duruyor. İngiliz basınında yer alan haberde, Origi ile en ciddi ilgilenen kulüplerin Newcastle United ile Beşiktaş olduğu kaydedildi.

Geçen sezon Wolfsburg’da kiralık oynayan 23 yaşındaki forvet için Beşiktaş’ın teklif yapmaya hazırladığı ve yakın takipte durduğu belirtildi. Öte yandan, Newcastle’ın sezon başından beri yıldız forveti izlediği vurgulandı.

(Skorer)

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