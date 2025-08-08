Newcastle, Malick Thiaw için Milan ile yeniden masada

Newcastle, transfer hedeflerinden biri olan Malick Thiaw için Milan ile temaslarını sürdürüyor. 23 yaşındaki Alman stoper için yeni görüşmeler başladı. Teknik direktör Massimiliano Allegri, Thiaw'ın Rossoneri'de kalmasını istese de kulüp, piyasa değeri olan 18 milyon avro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.

2022 yazında Schalke'den transfer edilen Thiaw, geçen sezon Milan formasıyla 31 maçta görev aldı, 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı. Newcastle'ın bu transferde ısrarcı olduğu ve gelişmelerin yakından takip edildiği aktarılıyor.