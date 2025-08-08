İSTANBUL 30°C / 22°C
Spor

Newcastle, Malick Thiaw için Milan ile yeniden masada

Newcastle, Milan'ın 23 yaşındaki stoperi Malick Thiaw için yeni görüşmelere başladı. Allegri, oyuncunun takımda kalmasını isterken, Milan 18 milyon avro civarında bonservis talep ediyor.

8 Ağustos 2025 Cuma 09:29
Newcastle, Malick Thiaw için Milan ile yeniden masada
Newcastle, transfer hedeflerinden biri olan Malick Thiaw için Milan ile temaslarını sürdürüyor. 23 yaşındaki Alman stoper için yeni görüşmeler başladı. Teknik direktör Massimiliano Allegri, Thiaw'ın Rossoneri'de kalmasını istese de kulüp, piyasa değeri olan 18 milyon avro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor.

2022 yazında Schalke'den transfer edilen Thiaw, geçen sezon Milan formasıyla 31 maçta görev aldı, 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı. Newcastle'ın bu transferde ısrarcı olduğu ve gelişmelerin yakından takip edildiği aktarılıyor.

