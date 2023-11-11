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Spor

Newcastle sürpriz mağlubiyet yaşadı!

Newcastle United, Premier Lig'in 12. haftasında Bournemouth'a konuk oldu. Deplasman ekibi, karşılaşmayı 2-0 kaybederek, sürpriz bir mağlubiyet yaşadı.

11 Kasım 2023 Cumartesi 22:40 - Güncelleme:
Newcastle sürpriz mağlubiyet yaşadı!
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Premier Lig'in 12. hafta maçında Bournemouth ile Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Vitaliy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bournemouth 2-0 kazandı.

Bournemouth'a galibiyeti getiren golleri 60 ve 73. dakikalarda Dominic Solanke kaydetti.

Newcastle United, Şampiyonlar Ligi'nde aldığı Borussia Dortmund mağlubiyetinin ardından ligde de puan kaybı yaşamış oldu.

Bu sonuçla birlikte Bournemouth puanını 9'a yükselterek kendisini küme düşme hattından üst sıraya attı. Newcastle United 20 puanda kaldı.

Bournemouth, önümüzdeki maç haftasında Sheffield United deplasmanına gidecek. Newcastle United, sahasında Chelsea ile zorlu maçta karşı karşıya gelecek.

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