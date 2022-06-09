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Spor

Newcastle United, Aleksandr Golovin'e talip oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Monaco'da forma giyen Aleksandr Golovin'e talip olduğu iddia edildi.

9 Haziran 2022 Perşembe 20:29 - Güncelleme:
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Monaco'nun önemli oyuncularından Aleksandr Golovin, yeni sezonda Premier Lig'de forma giyebilir. Rus oyuncunun Newcastle United'ın takibinde olduğu belirtiliyor.

Daily Mail'in haberine göre Newcastle, yaz transfer döneminde Golovin'i öncelikli hedeflerinden biri haline getirmiş durumda. Bu doğrultuda İngiliz ekibinin 40 milyon euro düzeyinde bir teklif sunmayı düşündüğü ifade ediliyor.

Monaco ile Hziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Golovin; bu sezon çıktığı 40 maçta 4 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.

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