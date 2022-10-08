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Spor

Newcastle United, Brentford'u 5 golle geçti

Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 9. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Brentford'u 5-1 mağlup etti.

8 Ekim 2022 Cumartesi 19:46 - Güncelleme:
Newcastle United, Brentford'u 5 golle geçti
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Premier Lig'de Newcastle United ile Brentford karşı karşıya geldi. Sports Direct Arena'daki maçı kazanan 5-1'lik skorla Newcastle United oldu.

Eddie Howe'un ekibine galibiyeti getiren golleri 21 ve 56. dakikalarda Bruno, 28. dakikada Jacob Murphy, 82. dakikada Miguel Almiron ve 90. dakikada Ethan Pinnock (kendi kalesine) kaydetti. Konuk ekip Brentford'un tek golü 54. dakikada penaltıdan Ivan Toney'den geldi.

Alınan bu sonuçla birlikte Newcastle United, 14 puana yükseldi. Brentford, 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United, Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak. Brenftord sahasında Brighton'u ağırlayacak.

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