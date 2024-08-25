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Spor

Newcastle United deplasmandan beraberlikle dönüyor

25 Ağustos 2024 Pazar 18:32 - Güncelleme:
Newcastle United deplasmandan beraberlikle dönüyor
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İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Bournemouth, Newcastle United'ı konuk etti.

Vitality Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Bournemouth'un golünü 37. dakikada Marcus Tavernier, Newcastle United'ın golünü ise 76. dakikada Anthony Gordon kaydetti.

BOURNEMOUTH'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Öte yandan Bournemouth'ta Dango Ouattara'nın 90+3. dakikada kaydettiği gol, VAR müdahelesi sonrası elle müdahele gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United 4, Bournemouth ise 2 puana yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Bournemouth, deplasmanda Everton ile karşılaşacak. Newcastle United ise Tottenham'ı ağırlayacak.

  • Bournemouth vs Newcastle
  • Premier Lig maçı
  • Maç sonucu

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