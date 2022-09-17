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Spor

Newcastle United evinde Bournemouth ile berabere kaldı

Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 8. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı.

17 Eylül 2022 Cumartesi 19:48 - Güncelleme:
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İngiltere Premier'de Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile Gary O'Neil'ın yönetimindeki Bournemouth karşı karşıya geldi.

St. James' Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken ev sahibi Newcastle United'ı golü 67. dakikada penaltından Alexander Isak'tan, Bournemouth'un golü ise 62. dakikada Philip Billing'de geldi.

Bu sonuçla beraber ligde oynadığı 7 maçta 5. beraberliğini alan Newcastle United puanını 8'e çıkarırken, Bournemouth da 8 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki haftasında Newcastle United deplasmanda Fulham ile karşılaşırken, Bournemouth evinde Brentford'u konuk edecek.

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