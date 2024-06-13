İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2024 Perşembe / 7 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,316
  • EURO
    35,0212
  • ALTIN
    2398.65
  • BIST100
    10391.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Newcastle United ilk transferini duyurdu
Spor

Newcastle United ilk transferini duyurdu

Premier Lig ekibi Newcastle United yeni sezonunun ilk transferi olan Lloyd Kelly'i kadrosuna kattığını duyurdu.

13 Haziran 2024 Perşembe 17:46 - Güncelleme:
Newcastle United ilk transferini duyurdu
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle istediği gibi geçirmeyen Newcastle United yeni sezonun ilk transferini açıkladı.

BONSERVİSSİZ GELDİ

Newcastle United resmi sitesinden yaptığı açıklamada Bournemouth ile sözleşmesi sona eren Lloyd Kelly'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Newcastle United'ın transfer açıklaması şu şekilde:

"Lloyd Kelly'nin 1 Temmuz 2024'te kulübe katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

Newcastle United'a hoş geldin Lloyd!"

Yapılan açıklamada ise 25 yaşındaki İngiliz stoperin 25 numaralı formayı giyeceği açıklanırken, sözleşme süresinin ne kadar olduğu söylenmedi.

25 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Bournemouth formasıyla 25 resmi maça çıkan Lloyd Kelly bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.