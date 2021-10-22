Newcastle United, Ousmane Dembele'nin peşinde

22 Ekim 2021 Cuma 21:35 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 21:35

Premier Lig ekibi Newcastle United'ın, Barcelona'da forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ousmane Dembele'ye yıllığı 15 milyon euro olmak üzere beş yıllık sözleşme önerdiği iddia edildi.

Barcelona'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki Fransız oyuncu, henüz İspanyol devi ile yeni bir sözleşme imzalamadı.

Newcastle'ın 305 milyon sterlinlik devralma sürecinden sonra büyük harcamalar yapacağı tahmin edilirken, Barcelona ile sözleşme yenilemeyen Dembele'nin gelecek sezon İngiliz ekibinde oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü.

İspanyol basınında, 2017 yılında 135 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'dan transfer edilen Dembele'nin bonservissiz ayrılmasının, Barcelona için skandal bir durum olacağı vurguandı.

Fransız hücum oyuncusu, sakatlıklarla dolu Barcelona kariyerinde çıktığı 118 resmi maçta sadece 30 gol attı, 21 asist yaptı.