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Spor

Newcastle United, PSG'yi bozguna uğrattı

Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile Luis Enrique'nin yönetimindeki Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

5 Ekim 2023 Perşembe 01:13 - Güncelleme:
Newcastle United, PSG'yi bozguna uğrattı
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Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. maçında Newcastle United evinde Paris Saint-Germain'i 4-1 mağlup etti.

St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle United 3-1 kazanırken goller; 17. dakikada Miguel Almiron, 40. dakikada Dan Burn, 50. dakikada Sean Longstaff ve 90+1'de Fabian Schar'dan geldi. Konuk ekip PSG'nin tek golü ise 56. dakikada Lucas Hernandez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United puanını 4'e yükseltirken, PSG 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maç haftasında Newcastle United evinde Borussia Dortmund'u ağırlarken, PSG sahasında Milan'ı ağırlayacak.

  • Şampiyonlar Ligi F Grubu
  • Eddie Howe
  • Luis Enrique

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