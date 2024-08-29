Newcastle United turu penaltılarla geçti!

İngiltere Lig Kupası ikinci tur karşılaşmasında Nottingham Forest, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi 1-1 sona erdi.
Newcastle United, 1. dakikada Joseph Willock ile öne geçti. Nottingham Forest, Joao Pedro Silva ile 50. dakikada eşitliği sağladı.
Maçın 1-1'lik normal süresinin ardından penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük sağlayan Newcastle United, tur atlayan taraf oldu. Nottingham Forest, turnuvaya veda etti.
Newcastle United'da 10 aylık bahis cezası sona eren Sandro Tonali, bu karşılaşmayla birlikte sahalara geri döndü.