Newcastle United'da 2 yıldız için ısrar sürüyor

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, takımın yıldız oyuncuları Bruno Guimaraes ve Alexander Isak'ın takımda kalmasını istedi.

Alexander Isak'ın Arsenal ve Tottenham, Bruno Guimaraes'in ise PSG ile anılması üzerine konuşan Howe, şu ifadeleri kullandı;

'KALMALARINI İSTİYORUZ"

"Bundan korkmuyorum. Bir anlamda bunu istersiniz çünkü bu, oyuncularınızın herkesin takdir edeceği bir seviyede oynadığı anlamına gelir ve ben de oyuncularımın yapabileceklerini düşündüklerinin üzerinde oynamalarını istiyorum. Yani hayır, korkunun doğru kelime olduğunu düşünmüyorum. Alex'in gol atmaya devam etmesini, manşetlerde yer almaya devam etmesini istiyorum. Eminim o da aynı şeyi istiyordur ama onu uzun vadede takımda tutmak istiyoruz."

'BRUNO GUIMARAES, ÇOK ZOR BULUNUR'

Size şunu söyleyeyim, Bruno gibi oyuncular her köşe başında bulunmaz. Çok nadir bulunurlar. Bruno getirdiği her şey için takdir edilmeli. Benim niyetim Bruno'yu mümkün olduğunca uzun süre kulüpte tutmak. Yine de asla garanti veremem. Bu benim için kesinlikle aptallık olur. Yarın ne olacağını bilemeyeceğinizi bilecek kadar uzun süredir futbolun içindeyiz."