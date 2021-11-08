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Spor

Newcastle United'ın yeni teknik direktörü Eddie Howe oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ta Steve Bruce'un ardından teknik direktörlük görevine Eddie Howe getirildi.

AA8 Kasım 2021 Pazartesi 18:44 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 18:44
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Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınan İngiltere Premier Ligi takımı Newcastle United'ta Steve Bruce'dan boşalan teknik direktör görevine Eddie Howe getirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Howe ile 2024 yazına kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu. Howe, son olarak Ağustos 2020'ye kadar Bournemouth takımını çalıştırmış o tarihten sonra ise başka takım çalıştırmamıştı.

Newcastle United'ta teknik direktör Bruce ile 20 Ekim'de karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyumun Newcastle United'ı satın almasına İngiltere Premier Ligi tarafından onay verilmesinin ardından teknik direktör ayrılığı ile kulüpte değişim süreci de başlamıştı.

Newcastle United, 11. hafta sonrasında 5 puanla 20 takımlı İngiltere Premier Ligi'nde 19. sırada bulunuyor.

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