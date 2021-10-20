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Spor

Newcastle'da beklenen oldu! Steve Bruce...

Suudi konsorsiyuma satılan Premier Ligi takımı Newcastle United'ta değişim başladı ve teknik direktör Steve Bruce'un sözleşmesi feshedildi.

AA20 Ekim 2021 Çarşamba 14:00 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 14:00
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Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınan İngiltere Premier Ligi takımı Newcastle United'ta teknik direktör Steve Bruce ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medyasından yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Steve Bruce ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Graeme Jones'in, gelecek hafta oynanacak Crystal Palace'a karşı geçici olarak takımın başında olacağı açıklandı.

Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyumun Newcastle United'ı satın almasına İngiltere Premier Ligi tarafından onay verilmesinin ardından teknik direktör ayrılığı ile kulüpte değişim süreci de başlamış oldu.

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