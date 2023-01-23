Transferde adı Beşiktaş ile anılan Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey'nin geleceğiyle ilgili, teknik direktörü Eddie Howe'dan bir son dakika açıklaması geldi.

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında yarın Southampton ile karşılaşacak olan Newcastle'da, teknik direktör Howe bir basın toplantısı düzenledi.

EDDIE HOWE: BEŞİKTAŞ İDDİASI NEREDEN ÇIKTI!

İngiliz teknik adam, 30 yaşındaki orta oyuncusunun Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili bir soru üzerine; Shelvey hakkındaki spekülasyonlara şaşırdığını vurgulayarak, "Bu iddianın nereden çıktığı hakkında hiçbir fikrim yok. Kesinlikle bizden gelmiyor. Jonjo takımın çok değerli bir üyesi." cevabını verdi.

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BU SEZON 5 MAÇA ÇIKTI

Newcastle United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jonjo Shelvey, bu sezon takımıyla 5 resmi maça çıktı. 122 dakika sahada kalan İngiliz futbolcunun gol ve asisti bulunmuyor.