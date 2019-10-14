Neymar 1 ay sahalardan uzak kalacak
PSG, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Neymar'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Paris Saint-Germain'e yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.
PSG, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Neymar'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Fransız ekibiyle 1 Ekim'de kendi sahasında oynayan ve 1-0 mağlup olan Galatasaray, rövanş maçını 11 Aralık'ta Paris'te oynayacak. İlk maçta cezalı olduğu için forma giyemeyen Neymar'ın, sakatlığını atlatması halinde forma giymesi için bir engel bulunmuyor.
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