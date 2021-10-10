Neymar: 2022 son Dünya Kupası tecrübem olacak

10 Ekim 2021 Pazar 18:12 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 18:12

Brezilyalı yıldız Neymar, 2022 Dünya Kupası'nın katıldığı son Dünya Kupası olacağını söylerken, sonrasında futbola devam etmek için enerjisi olmadığını söyledi.

DAZN'ın kendisi için hazırladığı belgeselde dikkat çeken bir açıklama yapan Neymar, "2022 son Dünya Kupası tecrübem olacaktır. Son olarak görüyorum çünkü sonrasında futbolla ilgilenebilecek mental gücün kendimde olup olmadığından emin değilim. Bu yüzden ülkemle çocukluğumdan beri hayalim olan başarıya ulaşmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım başarabilirim." dedi.

2014'te Brezilya ile Dünya Kupası macerası Almanya karşısındaki 7-1'lik yarı final hezimeti ile sonuçlanan Neymar, 2018'de ise çeyrek finalde Belçika'ya 2-1 yenilerek elenmelerini engelleyememişti.