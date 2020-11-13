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Spor

Neymar Brezilya Milli Takımı'nın maçlarında oynayamayacak

Neymar, sakatlığı nedeniyle Brezilya Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki 3 ve 4. maçlarında forma giyemeyecek.

13 Kasım 2020 Cuma 10:50 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 11:17
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Paris Saint-Germain'in 28 Ekim'de Medipol Başakşehir ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu karşılaşmasının 26. dakikasında sakatlanarak oyundan alınmasından bu yana sahaya çıkmayan Neymar, milli formadan da uzak kalacak.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki forvet oyuncusu, milli takımın yarın TSİ 03.30'da Venezuela ve 18 Kasım Çarşamba günü TSİ 02.00'de Uruguay ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosundan çıkarıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya, ilk 2 maçını kazanmıştı.

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