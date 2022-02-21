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Spor

Neymar: Brezilya'ya dönüp Santos için oynamayı çok istiyorum

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız oyuncu Neymar, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

21 Şubat 2022 Pazartesi 18:26 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 18:26
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Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar, geleceğiyle ilgili flaş itirafta bulundu.

As gazetesine konuşan Neymar, "Tekrar Brezilya'ya dönüp Santos için oynamayı gerçekten çok istiyorum. O kasabayı, o atmosferi ve o harika stadyumu gerçekten özledim." ifadelerini kullandı.

En az bir yıl yıl mutlaka Amerika Birleşik Devletleri MLS Ligi'nde oynamak istediğini belirten Brezilyalı futbolcu, "En az bir sezon Amerika Birleşik Devletleri'nde oynamak istiyorum. Orada sezonlar çok uzun sürmüyor. Üç veya dört aylık bir tatilin var." açıklamasında bulundu.

Neymar bu sezon Paris Saint Germain formasıyla çıktığı 16 maçta, 4 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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