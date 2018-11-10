Neymar için akıllara durgunluk veren sözleşme! Susması için 2,5 milyon euro

Futbolcu sözleşmeleri, yalnızca oyuncuların yıllık maaşlarından oluşmuyor. Bir çok ismin kontratında, kişiselleştirilmiş unsurlar, üzerinde anlaşılan özel isteklerin kağıda geçirilmiş biçimleri yer alıyor.

Bu durum özellikle yıldız futbolcuların sözleşmelerinde daha görünür bir hal alıyor. Ancak herhalde yıldız futbolcu Neymar’ınkinde olduğu kadar uçuk bir durum hiçbir futbolcuda bulunmuyor olsa gerek.

Football Leaks’in yayınladığı belgelere göre Paris Saint Germain Kulübü, Brezilyalı yıldıza sadece sahadaki performansına göre ödeme yapmıyor, aynı zamanda farklı ‘performansları’ için de ciddi bir meblayı gözden çıkarıyor.

Konuşmak için 375 bin euro

Maç bitimlerinde ve maç öncesinde Neymar’ın tribüne giderek taraftarları selamlaması için 375 bin euroluk ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Yıldız futbolcu ile yapılan bu anlaşmanın, Neymar’ın Al Jazeera medya grubundan gelen tüm röportaj taleplerine olumlu yanıt vermesini de kapsadığı belirtildi.

Susmak için 2.5 milyon euro

Yine oyuncunun kontratına dair bir başka iddia ise daha da şaşırtırıcı olarak görülüyor. Buna göre Neymar, eğer yönetim ve teknik adamın kararlarını basına açık bir şekilde eleştirmezse yıllık 2.5 milyon euro bonus alıyor. Sambacı futbolcunun Ballon D’Or yarışmasında ilk üç isimden biri olması halinde yine ek bir para alacağı da sözleşmesine yansdığı belirtilen detaylar arasında.

(Skorer)