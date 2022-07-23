Neymar: PSG'de kalmak istiyorum

Brezilyalı yıldız kanat oyuncusu Neymar Jr, PSG'nin Japonya turunda geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Japonya'daki turda Urawa Reds ile oynanan maç sonrası kulüpteki geleceğini değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu; "Ben burada kalmak istiyorum. Şu ana kadar kulüpten kimse bana bir şey söylemedi ve benim için planları ne bilmiyorum. Kendimi kimseye kanıtlamaya ihtiyacım yok. Sadece futbol oynamaya devam etmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

Yeni teknik direktör Cristophe Galtier ise Brezilyalı oyuncu için; "Neymar'la bu konuyu hiç konuşmadık ama gördüğüm kadarıyla onun hakkında konuşulanlar Neymar'ı etkilemiyor." dedi.

Neymar Jr, geçtiğimiz sezon PSG adına 28 maçta 13 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.