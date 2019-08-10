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Neymar transfer görüşmeleri nedeniyle kadroya alınmadı

Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo, Neymar'ın transfer görüşmeleri nedeniyle Nimes maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

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Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo, Neymar'ın transfer görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini ve Brezilyalı oyuncunun bu nedenle Nimes maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Leonardo, "Neymar transfer görüşmeleri nedeniyle Nimes maçında forma giyemeyecek. Yapılan görüşmeler artık çok daha ciddi durumda ancak anlaşma yok. Kısa süre içerisinde neler olacağını göreceğiz." açıklamasını yaptı.

REAL VE BARÇA'NIN TRANSFER SAVAŞI

İspanyol medyasının önde gelen spor gazeteleri Marca, AS, Sport ve El Mundo Deportivo, manşetlerini Neymar transferine ayırdı.

Bu transfer için Barcelona'nın yanısıra Real Madrid'in de görüşmeler yaptığı yazıldı. İki İspanyol devinin, PSG ile bonservis pazarlığı yapmayı sürdürüyor, Fransız kulübü bu transfer için 120 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Barcelona eski yıldızını tekrar takımına katmak isterken, Paul Pogba transferinden sonuç alamayan Real Madrid ise Eden Hazard'ın yanına Neymar'ı da katarak göz alıcı bir hücum hattı oluşturma niyetinde...

İspanya spor medyası, bu transferin bu yaz sona ereceği bilgisini de paylaştı.

222 MİLYON EUROLUK REKOR BONSERVİS

2017 yazında 222 milyon euro bonservis karşılığı Barcelona'dan PSG'ye transfer olan 27 yaşındaki Neymar, Fransız ekibinde yalnızca 58 maça çıktı ve 51 gol, 29 asist istatistikleri yakaladı.

Neymar, Barça formasıyla ise 186 maçta 105 gol ve 76 asist yapmıştı.

(Sporx)

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