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Spor

Neymar ve Mbappe, PSG'yi galibiyete taşıdı

Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'in 13. haftasında deplasmanda Bordeuax'u 3-2 mağlup ederek puanını 34'e yükseltti.

7 Kasım 2021 Pazar 01:03 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 01:03
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Fransa Ligi'nde 13. hafta maçında Bordeuax ile Paris Saint Germain karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Paris Saint Germain oldu.

Paris Saint Germain'e galibiyeti getiren golleri 26 ve 43. dakikada Neymar, 63. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Bordeaux'un golleri 78. dakikada Alberth Elis ve 90. dakikada M'Baye Niang'tan geldi.

Brezilyalı yıldız Neymar, kariyerinde toplam 401. golüne ulaştı.

Paris Siant Germain'de Sergio Ramos ve Lionel Messi sakatlıklrı nedeniyle forma giymedi.

Bu galibiyetin ardından Paris Siant Germain puanını 34'e yükseltti ve en yakın Lens'in 10 puan önünde haftayı kapattı. Bordeuax ise 12 puanda kaldı.

Fransa Ligi'nde gelecek hafta Paris Saint germain, Nantes'ı ağırlayacak. Bordeuax, Metz'e konuk olacak.

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