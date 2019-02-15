Neymar'ın geri dönüş tarihi belli oldu
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığını atlatıp sahalara döneceği tarihi açıkladı.
Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı hakkında bilgi verdi.
Paris Saint-Germain'in Strasbourg ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında forma giyemedi.
Sakatlığının biteceği zamanı merak edilen Neymar, konu hakkında Brezilya basınına açıklamalarda bulundu.
Neymar, "Hızlı bir şekilde iyileşiyorum. Tedaviden memnunuz. Tekrar sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Sakatlığımın 8-10 hafta daha süreceği tahmin ediliyor" dedi.
(Sporx)
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