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Neymar'ın şutuna Cavani'den müdahale!

Dün gece Napoli ile kritik bir maça çıkan PSG'de Neymar'la Cavani arasında ilginç bir pozisyon yaşandı.

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Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 berabere biten PSG-Napoli maçında Neymar bir pozisyonun ardından çılgına döndü. Brezilyalı yıldız gol vuruşu yapacağı sırada takım arkadaşı Cavani tıpkı savunmacı gibi kayarak müdahale edip Neymar'ın pozisyonunu bozdu. Teknik patron Tuchel'in son bölümde oyundan aldığı Neymar, hocasının elini sıkmadan sahayı terk etti. Fransız ekibi son 10 maçında ilk kez 4'ten az gol kaydetti. Barcelona'yı özlediğini her fırsatta dile getiren Neymar'ın 193 milyon euro karşılığında Barça'ya döneceği ileri sürülüyor.

(Skorer)

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