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Spor

Neymarlı Al Hilal, beraberliği son dakikada kaptı!

Asya Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk karşılaşmasında Al Hilal, sahasında Navbahor Namangan ile 90+10'da attığı golle 1-1 berabere kaldı.

18 Eylül 2023 Pazartesi 23:14 - Güncelleme:
Neymarlı Al Hilal, beraberliği son dakikada kaptı!
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Asya Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. hafta mücadelesinde Jorge Jesuslu Al Hilal, Samvel Babayan'ın yönettiği Navbahor Namanga ile karşılaştı. King Fahd International Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

52. dakikada Toma Tabatadze'nin ayağından gelen golle öne geçen Namanga, 90+10'da Al Bulayhi'nin attığı gole engel olamadı ve karşılaşma berabere sonuçlandı.

Al Hilal'de Neymar, Aleksandar Mitrovic, Malcom ve Ruben Neves gibi yıldızlar 90 dakika forma giyse de takımları adına galibiyeti getiremedi.

Bu sonuçla birlikte her iki takımda Asya Şampiyonlar Lig'i gruplarına 1 puanla başladı.

Al Hilal, grubun ikinci maçında deplasmanda Nassaji Maz ile karşılaşacak. Navbahor Namanga'n sahasında Mumbai'yi ağırlayacak.

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