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Spor

N'Golo Kante, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen N'Golo Kante sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

AA18 Ekim 2022 Salı 23:05 - Güncelleme:
N'Golo Kante, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek
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Chelsea'nin Fransız futbolcusu N'Golo Kante, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynayamayacak.

Son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın orta sahasının önemli isimlerinden Kante, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'nı kaçıracak.

Chelsea Kulübünden yapılan açıklamaya göre, diz ardı kirişindeki sakatlık yüzünden ameliyat edilen 31 yaşındaki futbolcunun, sahalardan 4 ay uzak kalması bekleniyor.

SADECE 2 MAÇTA OYNADI

N'Golo Kante, bu sezon Chelsea formasıyla yalnızca 2 resmi maçta forma giydi. Toplam 175 dakika süre alan Fransız futbolcu, bu karşılaşmalarda skora etki edemedi.

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