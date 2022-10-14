N'Golo Kante, Dünya Kupası'nı kaçırdı

Chelsea'ye, orta sahaki önemli isimlerinden biri olan N'Golo Kante'den kötü bir haber geldi.

The Athletic'in haberine göre, bu sezon sakatlığı nedeniyle 61 gün sahalardan uzak kalan Fransız yıldızın 3 ay daha forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Kante'nin bu nedenle Fransa Milli Takımı'nın Katar'daki Dünya Kupası kadrosunda yer almayacağı aktarıldı.

Bu sezon sakatlığa kurban giden 31 yaşındaki futbolcu, sezon başında sadece 2 maçta süre alabildi.

N'GOLO KANTE'NİN BU SEZONKİ KARNESİ

N'Golo Kante, bu sezon Chelsea formasıyla yalnızca 2 resmi maçta toplam 175 dakika süre aldı. 31 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda skora etki edemedi.