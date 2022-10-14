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Spor

N'Golo Kante, Dünya Kupası'nı kaçırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen N'Golo Kante'nin sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracağı belirtildi.

14 Ekim 2022 Cuma 20:37 - Güncelleme:
N'Golo Kante, Dünya Kupası'nı kaçırdı
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Chelsea'ye, orta sahaki önemli isimlerinden biri olan N'Golo Kante'den kötü bir haber geldi.

The Athletic'in haberine göre, bu sezon sakatlığı nedeniyle 61 gün sahalardan uzak kalan Fransız yıldızın 3 ay daha forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Kante'nin bu nedenle Fransa Milli Takımı'nın Katar'daki Dünya Kupası kadrosunda yer almayacağı aktarıldı.

Bu sezon sakatlığa kurban giden 31 yaşındaki futbolcu, sezon başında sadece 2 maçta süre alabildi.

N'GOLO KANTE'NİN BU SEZONKİ KARNESİ

N'Golo Kante, bu sezon Chelsea formasıyla yalnızca 2 resmi maçta toplam 175 dakika süre aldı. 31 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda skora etki edemedi.

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