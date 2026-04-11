N'Golo Kante: Her geçen gün ligi daha iyi tanıyorum

Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Fransız orta saha, "Her geçen gün daha iyiye gitmek istiyorum. Aynı zamanda her geçen gün takım arkadaşlarımı, ligi daha iyi tanıyorum. Golüm için, galibiyet için mutluyum." dedi.

Kante, orta sahada Matteo Guendouzi ile uyumu ile ilgili gelen sorunun ardından, "Hocamız, bizlerden orta sahaların yapması gerekenleri istiyor. Bizler de yapmaya çalışıyoruz. Guendouzi kalitesi yüksek bir oyuncu. Onunla oynadığım için mutluyum. Diğer takım arkadaşlarım da öyle... Bu şekilde emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.