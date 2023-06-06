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Spor

N'Golo Kante için çılgın teklif

Karim Benzema ile anlaşan Al Ittihad, bir başka dünya yıldızı N'Golo Kante'nin de peşinde olduğu öğrenildi. Arabistan ekibinin N'Golo Kante için 100 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

6 Haziran 2023 Salı 21:11 - Güncelleme:
N'Golo Kante için çılgın teklif
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Arap ekibinin Fransız orta saha için 100 milyon euro'luk teklif yaptığı iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Ittihad kulübü temsilcileri, N'Golo Kante transferi için Londra'ya gitti.

Suudi temsilcilerinin oyuncu için; maaş teklifi, imaj hakları ve ticari anlaşmalar dahil toplam 100 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtildi.

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Kante ile büyük ölçüde anlaşıldığı ifade edildi.

32 yaşındaki Kante, Chelsea formasıyla bu sezon 9 maça çıkarken 1 asist kaydetti. Fransız yıldızın sezon sonunda İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea ile olan sözleşmesi sona erecek.

  • NGolo Kante
  • Arabistan
  • teklif

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